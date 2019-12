Australanka Tamra McBeath-Rileyová vyrazila v odpoledních hodinách s partnerkou Claire Hockridgeovou a kamarádem Phu Tranem z města Alice Springs v centrální Austrálii. Společnost jim ještě dělala její fena stafordširského bulteriéra Raya.

Trojice se rozhodla cestovat přes noc, aby se vyhnula dennímu horku. Teploty přes den podle informací deníku The Sun vystupovaly až ke čtyřiceti stupňům! Uprostřed divočiny však došlo k nehodě. Auto uvízlo ve vyschlém korytu řeky. Skupinka se snažila nejprve zůstat pohromadě u auta v naději, že ho vyprostí.

„Snažili jsme se několikrát dostat ho ven, ale nešlo to. Během dne bylo opravdu velké horko, tak jsme se schovávali pod autem. V noci jsme mohli spát ve voze,“ uvedla Tamra pro BBC. První dny jedli zásoby, které měli v autě. Při životě je nejprve držely zásoby vody, ovšem voda rychle došla, stejně tak zásoby vodky, sušenek a nudlí. Podařilo se jim ale najít napajedlo s dešťovou vodou.

Dešťovou vodu nejprve převařili, posléze do ní namočili svá trička a vodu skrze ně přecedili. „Byla stejně stále hodně špinavá, nehygienická, ale drželo je to při životě,“ uvedla policistka Pauline Vicaryová.

Po třech dnech se však podle informací britského deníku BBC rozhodli, že se rozdělí a pokusí se najít „v zemi nikoho“ pomoc. Dvaapadesátieletá Tamra se však obávala, že fenka Raya by cestu nepřežila, a proto se rozhodla, že zůstane poblíž vozu. Phu a Claire se proto vydali najít pomoc spolu. Vzali si z vozu GPS navigaci a kompas, aby neztratili směr.

„Netušili jsme, zdali nás někdo hledá. Nejrychlejší způsob, jak se z toho dostat, bylo jít, a bylo bezpečnější, aby to byli dva,“ uvedla Tamra pro Daily Mail. Nakonec to byla však ona, kterou se podařilo zachránit. Po neuvěřitelných dvanácti dnech byla Tamra nalezena helikoptérou asi kilometr a půl od auta. Záchranáři viděli stopy po pneumatikách.

„Když mě helikoptéra našla. Pomyslela jsem si, že se Claire a Phu dostali k dálnici. To byla má okamžitá myšlenka,“ uvedla Tamra pro The Sun. Tamra, která nejedla dlouhých pět dní, byla převezena do nemocnice. Záchranáři stále pátrají po Phu a Claire.