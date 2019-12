Americký chlapec Chandler Moore surfoval u své oblíbené pláže, když ho něco zničehonic srazilo z prkna do vody! Devítiletý hoch, který surfuje od raného dětství, si myslel, že je to nějaká ryba. Ovšem poté, co se vrátil na břeh a podíval se na záběry z kamery, zjistil, že to byl žralok!

Chandler Moore miluje sporty, a obzvlášť surfování. Devítiletý chlapec, který pochází z amerického města Orlando, surfuje od svých čtyř let! Se svým otcem Shaunem často jezdí na pláž New Smyrna Beach, které se přezdívá „hlavní město žraloků“. Proslulá pláž leží jen hodinu od jejich domova.

Na stejné místo se vydali i v sobotu. Chandler dováděl ve vlnách, když najednou něco vyskočilo z vody a srazilo ho to z prkna. Chlapec si myslel, že to byla jen nějaká ryba, a tak popadl surf a vydal se do vln znovu. Shaun popsal pro New York Post, že potom ještě surfovali další půl hodiny.

Chlapec vše natáčel na svou kameru, a když se podíval na záznam, zjistil, že surfoval se žralokem. „Vtipné je, že jsme netušili, že to byl žralok, dokud jsme se nedostali zpátky,“ řekl Shaun. Chandlera to však prý vůbec nevyděsilo a do vln se rozhodně hodlá vrátit.