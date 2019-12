Slovensko šokoval příběh malého Miria, který přišel na svět před jedenácti měsíci v Nových Zámcích. Mirio se narodil mamince Marcele pocházející ze slovenského Komárna předčasně. Při narození vážil něco málo přes jeden kilogram a měřil pouhých sedmatřicet centimetrů! Navíc se u chlapce brzy projevily zdravotní komplikace. Už jedenáctý den po narození začal mít problém s trávením a musel být převezen do nemocnice v Bratislavě. Tam podstoupil několik operací kvůli problémům se střevy. Jeho stav se však nelepšil.

Chlapeček (11 měs.) umíral hodiny bez mámy: „Jste jako hyeny!“ vzkazuje lékařům zdrcená Marcela

Mirio nakonec skončil na ARO, kde podstoupil další operace. Jeho stav se po náročných operacích začal lepšit a Marcela začala doufat, že svítá na lepší časy a syn je z nejhoršího venku. Ovšem nemoc se rozšířila a Mirio dostal sepsi.

Zoufalá Marcela stále neztrácela naději a hodlala svého syna převézt do nemocnice ve Francii. Převoz se však neuskutečnil. V pátek Marcela obdržela zdrcující telefonát. „Přednosta mi oznámil, že Mirio umírá, má jeden, dva dny. Řekl, že selhali,“ uvedla Marcela pro slovenský deník Pluska Jeden Deň. „Večer jsem se ptala na Miriův stav. Doktorka mi řekla, že umírá, a když se stav zhorší, zavolají mě. Celou noc jsem byla před ARO, ale k synovi mě nepustili. Až v sobotu ráno v 8:30. Jako by věděl, že ten den mám narozeniny a počkal navzdory tomu, že byl velice slabý, neměl síly,“ uvedla Marcela s tím, že se k ní zaměstnanci nemocnice zachovali nelidsky.

„Už jdeme do finále,“ citovala pro deník Nový Čas komentář, který měl utrousit jeden z lékařů. „Třikrát mi přišla lékařka říct, že mě nemůžou pustit a abych šla do svého pokoje a telefonicky se informovala v sedm ráno,“ uvedla zdrcená Marcela. „Můj Mirio umírá, zbývají mu už jen hodiny. Nastal u něho rozvrat vnitřního prostředí a selhávají mu ledviny – dialýza prý není v jeho stavu možná. Podle nich můj syn umírá a já nemůžu být s ním, držet ho za ruku a rozloučit se?“ zlobí se na zdravotníky za to, že jí podle jejích slov neumožnili strávit posledních pár hodin se svým umírajícím dítětem.

Ze smrti syna je zdrcený i jeho otec Milan, který je navíc kvůli pracovním povinnostem ve Švýcarsku. „Neumíte si představit tu bolest, kterou prožíváme,“ uvedl muž.

O případ se začala zajímat i slovenská ministryně zdravotnictví. „Ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská vyjadřuje lítost nad daným případem, vedení nemocnice požádá o vysvětlení postupu. Pacient je pro ministerstvo prioritou, proto kromě poskytování zdravotní péče je důležitý i přístup k pacientovi či příbuzným,“ uvedla pro Nový Čas mluvčí Zuzana Eliášová.

Nemocnice jakékoliv pochybení odmítá. „Udělali jsme maximum pro dítě i matku. Lékaři Dětské kliniky anesteziologie a intenzivní péče a rovněž i vedení nemocnice byli ve stálém kontaktu s matkou, pomáhali jí a společně dlouhodobě řešili náročnou situaci, v níž se rodina ocitla,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Kamenická.