Zraněného prokurátora podle TV JOJ našel kolega v bytě v popradské Hviezdoslavově ulici. Hledat se ho vydal poté, co muž nedorazil do práce. „Výzvu na tísňovou linku 155 jsme přijali v 8:17 s tím, že pomoc potřebuje zraněný muž. Záchranáři ho ošetřili a s bodným poraněním břicha převezli při vědomí do nemocnice," sdělila TV Markíza mluvčí Operačního střediska záchranářů Alena Krčová.

Podle Plusky skončil prokurátor po převozu do nemocnice na operačním sálem. Zraněným je údajně náměstek popradské okresní prokuratury Ján Škrovánko. Podle informací Nového Času se měl pokusit o sebevraždu.



"Prokurátora Okresní prokuratury v Popradu dnes našli doma s bodným poraněním břišní dutiny. V současnosti ho hospitalizovali, je mimo ohrožení života. Orgány činné v trestním řízení zatím pracují s pravděpodobnou verzí, která cizí zavinění nepotvrzuje. Žádné další informace v současnosti s ohledem na neveřejné stadium přípravného řízení nebudeme poskytovat," potvrdila mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová.

Na místě činu operují desítky policistů a vyšetřovatelů. „Vzhledem k citlivosti situace vyšetřovatel rozhodne, kdy podá k případu i bližší informace,“ řekla TV Markíza krajská policejní mluvčí z Prešova Jana Ligdayová.