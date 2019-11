Minulou středu kolem půl šesté hodiny večer vysazovala opatrovnice děti v presbyteriánském kostele Fairmount Presbyterian Church na zkoušku sboru. Ovšem jen co žena vstoupila do kostela, napadla ji nožem Meredith Lowellová a bodla ji břicha a dvakrát do ramene!

Pětatřicetiletou bojovnici za práva zvířat se podařilo zpacifikovat přítomnému muži, který ji srazil na zem a držel ji, dokud na místo nepřijela policie. „Riskovali své vlastní bezpečí. Byli schopni ji zpacifikovat a držet ji dole, dokud policie nepřijela,“ uvedla šéfka policie Anne Mecklenburgová na tiskové konferenci.

Podle informací britského deníku BBC Lowellovou měly vyprovokovat boty se zvířecí kožešinou. Lowellová podle strážců zákona žije poblíž kostela, ale není členkou církve. „Věříme, že motivem k útoku bylo přesvědčení, že oběť nosí kožešinu,“ dodala Mecklenburgová.

Jenže, jak informovala televize WKYC-TV kožíšek na botách nebyl pravý. Podle informací The Independent měla Lowellová již dříve opletačky se zákonem. V roce 2012 se totiž pokoušela najmout vraha, aby zabil člověka, který měl na sobě kožený oděv.