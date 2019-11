Když dorazil rozklepaný a zcela nahý muž letos v květnu na benzinku v Ostravě-Porubě, nikdo netušil, co se přesně přihodilo. „Zbili mě a okradli,“ vysoukal ze sebe podle ženy obsluhující kasu muž. Zavolala policii.

Po těle měl podlitiny, obzvláště špatně vypadal hlavně monokl v obličeji. Než ho převezli do špitálu, nasměroval policii ke dvěma mužům, kteří ho měli chvíli předtím okrást o šaty a zmlátit jen proto, že jim nedal peníze na alkohol.

Osudná poznámka

Případ se nyní dostal před Krajský soud v Ostravě. Osudného dne bývalý horník Vladimír D. (36) potkal bezdomovce Tomáše náhodou. „Seděl na lavičce. Prý neměl kde spát. Pozval jsem ho ke kamarádovi Martinovi T., který je taky bezdomovec, že se napijeme,“ řekl soudu. Cestou se mu Tomáš prý zmínil, že má u sebe 500 korun.

Peníze, nebo pod zem

Když dorazili k parovodu, Vladimír měl začít na svého nového kumpána dorážet, ať mu peníze dá. Tomáš to odmítl. Vladimír si přizval na pomoc kamaráda Martina. „Zakopeme tě pod zem,“ řvali na něj podle obžaloby, když mu šacovali oblečení.

„Prohledal jsem mu kapsy, nic jsem nenašel. Žádné bití ani kopy tam nebyly,“ tvrdil Vladimír. Muže měli svléci úplně donaha a oblečení zahodit. „Bylo to ze srandy,“ dodal Martin.

Dodnes v kómatu

Podle obžaloby Tomáše bili a kopali, především do hlavy. V nemocnici po pár dnech upadl do kómatu, ze kterého se dodnes neprobral. Je to už šest měsíců…

„Došlo k závažným následkům spočívajícím v poškození pleny mozkové,“ uvedl státní zástupce Michal Król. Oběma mužům hrozí až 12 let. Vladimírovi navíc přitěžuje fakt, že se měl dva dny předtím pokusit okrást důchodkyni, se kterou se přetahoval o kabelku.

VIDEO: Ochrnutý Marek dva roky po probuzení z kómatu.