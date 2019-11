Brutální útok se stal začátkem listopadu v oblíbeném mexickém letovisku Tulum. Na dovolenou tam odjela Kanaďanka Lexie Yorková, která se ubytovala v luxusním hotelovém resortu Grand Bahia Principe.

Poté, co se večer Yorková vrátila do svého hotelového pokoje, uslyšela zaklepání na dveře. Za nimi stál muž, se kterým se seznámila u večeře. Muž jí podle informací britského deníku Daily Mail měl říct, že s manželkou slyšeli křik, a tak se jde podívat, zdali je všechno v pořádku. V tu chvíli ji však popadl a odtáhl do pokoje. „Tehdy mě začal škrtit. Byla jsem na podlaze,“ uvedla Yorková s tím, že ji škrtil a opakovaně ji mlátil pěstmi do obličeje. Snažila se mu všelijak bránit, ale marně. Po chvíli ztratila vědomí.

Yorkové se poté, co se probrala, podařilo utéci z pokoje a zavolat pomoc. V nemocnici musela podstoupit náročnou devítihodinovou operaci obličeje. Mexická policie zatkla a z útoku obvinila Ricarda Sancheze Picharda.