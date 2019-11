Při prohledávání bytu seniorky (†75) našli v mrazáku tělo jejího manžela, které tam zřejmě leželo dlouhých jedenáct let!

Údržbář v domově seniorů v americkém městě Toole měl obavy o seniorku Jeanne Souron-Mathersovou, kterou neviděl dva týdny. Zavolal proto policisty, aby ji zkontrolovali. Strážci zákona však pětasedmdesátiletou ženu našli mrtvou v její posteli. V bytě je ale čekal další šok! Při prohledávání jejího bytu našli v mrazáku tělo jejího manžela, které tam zřejmě leželo dlouhých jedenáct let!

Šok čekal na americké policisty, kteří vyjížděli do domova seniorů ve městě Toole poblíž Salt Lake City. Strážce zákona tam přivolal údržbář, který se obával o jednu ze seniorek Jeanne Souron-Mathersovou.

Pětasedmdesátiletou důchodkyni neviděl dlouhé dva týdny a chtěl se ujistit, že je s ní všechno v pořádku. Ovšem poté, co se policisté dostali do jejího bytu, našli seniorku mrtvou v její posteli. „Policista si pomyslel, že vyšetřujeme smrt, na které není nic podezřelého, a zavolal detektivy, což je podle našeho protokolu,“ uvedl policejní důstojník Jeremy Hansen podle britského Daily Mailu.

Při prohledávání bytu však policisté našli další tělo. „Dívali jsme se na jídlo v lednici, mrazácích, hledali jsme něco, co by nám dalo časovou osu, kdy zemřela. Detektiv se díval do mrazáku v technické místnosti, otevřel ho a našel tam neznámého mrtvého muže,“ dodal Hansen.

Později bylo tělo identifikováno jako manžel zesnulé Paul Edwards Mathers. Podle vyšetřovatelů muž zřejmě nezemřel přirozenou smrtí. V případu byla nařízena pitva, ovšem nepodařilo se zjistit, jak vlastně muž zemřel. V mrazáku však podle policie tělo mohlo být až jedenáct let!