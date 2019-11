Blíženci

V tomto měsíci se do práce skutečně těšíte, což u vás nebývá tak moc zvykem. Bude to tím, že se vám stále daří a neopouští vás kreativita. Jen si dávejte pozor na osoby, které vás chtějí finančně využít. I když to víte, stejně jim s tím asi pomůžete.