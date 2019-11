Jednačtyřicetiletý Petr Bouda z Liberecka beze stopy zmizel a jeho rodina už měsíc neví, kde je, co se mu stalo nebo jestli je v pořádku. 29. října ráno odjel na pracovní schůzku z Liberce do Mladé Boleslavi. Tam ale nedorazil. Bratři našli zmizelý let MH370? Pročesávají džungli, uspěli prý na Google mapách

O den později, 30. října brzy ráno, příbuzným poslal SMS zprávu s tím, že se téhož dne vrátí odpoledne domů. Jenže k tomu taky nedošlo a zase se odmlčel, telefon je od té doby nedostupný. Rodina se o Petra proto začala bát a obrátila se na policii.

Policejní mluvčí Ivana Baláková pro Blesk.cz sdělila, že je to optimistický člověk. Ačkoliv se svou rodinou nežije „pod jednou střechou“, své děti pravidelně navštěvuje a má je rád. Důvod pro útěk od rodiny nemá, stejně tak nemá ani důvod pro to, aby spáchal sebevraždu.