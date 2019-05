Josef zmizel před dvěma roky beze stopy: Bál se o život, tvrdí sourozenci

Josef neměl stálou práci ani domov, a tak často přespával na ulici. S rodinou byl ale v pravidelném kontaktu, příbuzným se minimálně jednou měsíčně ozval, aby o něj neměli strach. Veškerá komunikace náhle utichla na podzim roku 2016.

„Bydlel všude možně, vesměs to byl bezdomovec,“ řekla České televizi v pořadu Na stopě jeho sestra Lucie. „Přespával venku, u kamarádů a samozřejmě u mě. Zůstal dva tři dny a zase třeba na 14 dní odešel,“ vysvětlila Lucie s tím, že tímto způsobem žil Josef zhruba deset let. Stálou práci si podle ní neudržel proto, že holdoval alkoholu.

I když byl bezdomovec, měl u sebe Josef vždy telefon a příbuzným se pravidelně hlásil. Naposledy s Josefem mluvila jeho matka na podzim 2016 - pár dní potom, co odešel od sestry. Josef matce slíbil, že si najde práci. Mluvil o Rakousku, kde už v minulosti pracoval. Také mamince řekl, že má strach. Z čeho ale neřekl.

Josefův telefon vzápětí přestal být aktivní, což sestra Lucie považuje za zvláštní. „Byl to člověk, který bez mobilu nedal ani ránu. Byl na něm závislý. A když telefon neměl, vždycky zavolal nebo napsal od někoho jiného,“ vysvětlila.

Podle Lucie se Josef mohl zaplést se špatnými lidmi a je možné, že mu někdo ublížil. Že by bratr odjel pracovně do zahraničí a dva roky o sobě nedal vědět, Lucie nepovažuje za příliš reálné.

„Byl lehkomyslný. Kdyby mu někdo řekl: 'Pojď, dám ti vydělat peníze,' tak on by šel. Je možné, že šel někam pracovat, ale je to hodně málo pravděpodobné,“ řekla Josefova sestra. Od bratrova zmizení podle ní utekla dlouhá doba, během které by se Josef za normálních okolností už dávno ozval.

Redakci pořadu Na stopě kontaktoval i Josefův bratr Jiří. Také podle něj Josefovi mohl někdo ublížit. „Jsem si 100% jistý, že za pohřešováním musí stát někdo jiný a to z okolí Třešti nebo blízkého okolí, kde se bratr zdržoval,“ napsal Josefův bratr s tím, že pár dní před zmizením měl Josef velký strach o život a bál se opustit sestřin byt.

Josef Smitka je hubené postavy, má černé vlasy a vousy. V minulosti nosil bradku, strniště nebo knír. Podle policejních záznamů je hledaný vysoký kolem 180 centimetrů a není nebezpečný. Josef má větší tetování na levé straně krku, menší na ruce a na noze. V případě, že má někdo informace, které by mohly vést k nalezení Josefa Smitky, ať zavolá na linku 158.