Táta Oskárka (6 měs.) a bývalý radní zmizel před 2 měsíci: Stal se obětí trestného činu?

Byl čtvrtek 28. března a Ivan Holeček, bývalý místostarosta Prahy 9 (ČSSD), po práci odjel na chatu do Kařez na Rokycansku, kam jezdil často. „Do obce Kařez v minulosti často jezdil se svými rodiči. Nechal se slyšet, že pokud by spáchal sebevraždu, tak právě tam,“ řekl tehdy policejní mluvčí Jan Rybanský. Holeček trpěl psychickými problémy, kvůli čemuž užíval léky. Navíc se léčil s epilepsií. „Strach, jo, takový hrozný pocit úzkosti. Člověk vůbec neví, co se s ním děje, a je vytržený z kontextu toho svého nějakého bytí a je zmatený,“ popsal své zkušenosti s nemocí v roce 2017 pro TV Nova Holeček.

Ovšem před sebou měl nejkrásnější období života. Měl před svatbou a navíc se mu narodil syn Oskárek. Přesto poté, co osudného dne přijel na chatu, rozeslal svým blízkým sms zprávu, že se chce zabít. „Podtext byl takový, že by si chtěl vzít život,“ řekl pro TV Nova kriminalista. Na místo okamžitě vyjela policie, ovšem po Ivanovi nikde ani stopy. Strážci zákona pročesali tamní lesy. „Hrozně moc prosíme všechny o pomoc při hledání. Ivan je neskutečně silný chlap přátelské, hodně a milující povahy. I přes drobné problémy je šťastný muž, který se těší ze svého syna,“ napsala tehdy rodina na facebook.

Od zmizení Ivana však uběhly již dva měsíce a po novopečeném tatínkovi jakoby se slehla zem. „Policie se touto cestou obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc, pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte linku 158,“ prosí o pomoc při pátrání mluvčí policie Jan Rybanský. Policie po dvou měsících pátrání začala pracovat i s verzí, že se mohlo jednat o trestný čin.