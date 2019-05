Vodnář

Start týdne byl pozitivní, ale pátek se projeví rozpačitě. Je nutné bojovat za práva, která jsou vám vlastní. Pokud nechcete přijít o všechno, co jste vybudovali, začněte se snažit. A to pořádně! Nechte si poradit a nenaparujte se, když na to nemáte.