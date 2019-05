Jako neřízená střela vyletěl z Husovy ulice do přilehlého parku terénní mercedes, dvoučlenná posádka měla štěstí v neštěstí. Nehoda, která se odehrála už 5. května v noci, ale zůstává stále neobjasněna. Nikdo z mužů ve věku 25 a 48 let uvnitř auta se totiž nehlásí k řízení. Mimo jiné i proto, že podle informací Blesku nejeli centrem Brna střízliví.

Kamery zachytily luxusní auťák v ceně několika milionů korun poprvé, jak vyjíždí z Hybešovy ulice a přes Nové Sady si to namířil do Husovy ulice.

V zatáčce pod Petrovem ale ve velké rychlosti přejel do protisměru a trefil se do cestičky, která směřuje do parku. Po minimálně 200 metrech divoká jízda skončila. Kamera v parku ale nikoho za volantem nezachytila.

„Oba muži ve voze měli štěstí. Kdyby havarovali na jiném místě, přerazili by nejspíš zábradlí a hrozilo, že z výšky spadne vůz do obytné zástavby,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka.

Policie: Kdo řídil?

Policisté mají ale z celého případu zamotanou hlavu. K tomu, kdo řídil, se nikdo z dvoučlenné posádky nehlásí. „Jde o příbuzné, jeden z nich skončil se zraněním v nemocnici. Kdo seděl za volantem, zůstává zatím tajemstvím. Kamera v parku bohužel zachytila jen opuštěné vozidlo,“ dodal policista.

Hledají svědky

Nadějí pro zdárné vyšetření události tak zůstávají svědci. Na místě bezprostředně po nehodě podle kamerových záznamů z Husovy ulice zastavili hned dva řidiči. „Žádáme svědky z těchto dvou vozidel, ale i další osoby, které se v místě nacházely, aby se policii přihlásili na telefonu 776231906. Jejich svědectví mohou být klíčová,“ uvedl mluvčí.