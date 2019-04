Předsedkyně politické strany Miriam zmizela už v pondělí: Někdo ji šikanoval přes internet, tvrdí europoslanec

Poltárská předsedkyně SaS, která byla ve městě jedinou členkou strany, jela v pondělí na setkání do Komárna. Ještě okolo 18:20 telefonovala se svým příbuzným, že už jede domů. Od té doby o ní už nikdo neslyšel. V úterý našli její vůz Range Rover asi kilometr od města Žiar nad Hronom na břehu řeky. „Doposud vykonaným pátráním se nezvěstnou osobu nepodařilo najít,“ uvedla krajská policejní mluvčí Mária Faltániová.

Rodina stále doufá, že se Miriam vrátí domů. Zoufale na ni čekají dcera Simona, těžce nemocný partner Vladimír a matka Vladimíra. „Prosím policii, aby ji našla. Nevíme, co se mohlo stát. Byli jsme i na tom místě, kde našli její auto. Mám zlé tušení, že jí někdo ublížil. Ne tam, ale někde jinde. To auto tam vypadalo, jako by bylo odstrčené. Ta nejistota je nejhorší,“ prohlásila podle serveru Pluska.sk Vladimíra. „Byla v nějakých firmách, ale já jsem se o to nestaral, takže nic víc nevím,“ vyjádřil se Vladimír.

Na regionální webové stránce čelila Miriam od začátku dubna ostré kritice Jána Štefančíka z Poltára. Podle něj se politička vloni jmenovala Miroslava Vojenčiaková s titulem Ing. Nyní prý používala titul MUDr. „Rozšířila fámu, že na LF UK studovala dálkově. Ale tento druh studia se nedá externě absolvovat. Na LF UK ani na SZU taková osoba nikdy nestudovala, což dokazují odpovědi na vyžádanou informaci,“ napsal na internet. Ke zmizení se však vyjádřit nechtěl. „Podívejte se, v jakých firmách figuruje její jméno,“ oznámil.

O dlouhotrvajících útocích Štefančíka pověděl i šéf SaS Richard Sulík. O zmizení se dozvěděl z policejního hlášení. S Miriam se naposledy viděli před dvěma týdny. Předseda se jí tehdy ptal na její pochybný titul. „Pověděla mi, že se chce sejít s právníkem, aby podnikli kroky proti člověku, který ji tam dlouhodobě hejtuje,“ pověděl Sulík.