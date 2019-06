Máma 3 dětí je měsíce nezvěstná: Po Nadě pátrá manžel, policii nevěří!

Už skoro pět měsíců je nezvěstná maminka tří malých dětí, Naděžda Ondejková (39) z Bratislavy. Žena v půlce ledna odešla z domu ve čtvrti Rusovce a dosud se nevrátila. Policejní pátrání je zatím bezúspěšné a doposud není ani jisté, co za jejím náhlým zmizením stojí. Manžel Ľuboš tvrdí, že velký podíl viny nese poporodní deprese. On i jeho děti netouží po ničem jiném, než aby se jejich máma vrátila domů. Ľuboš přestal věřit policii a rozhodl se pustit do pátrání na vlastní pěst.