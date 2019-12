Lékař prý po porodu ženě protrhl dělohu: Mladá maminka teď nemůže mít děti

Případ se odehrál v říjnu roku 2017 v orlickoústecké nemocnici. Novopečenou maminku poslali i s bolestmi břicha po čtyřech dnech domů. Jen po pár hodinách už ji sanitka ale vezla zpět. Lékaři provedli vyšetření CT i ultrazvukem, ale bez výsledku.

Lucinka potrhaná dogou vyděsila Babiše: Kdyby to byly moje vnučky…

Tehdy osmadvacetileté ženě tak místní lékař provedl kyretáž - zákrok, při kterém se z dělohy odstraňuje zbytek sliznice. Soudní znalec a dlouholetý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí Jaroslav Feyereisl před pardubickým soudem tvrdil, že právě při tomto zákroku ošetřující lékař protrhl ženě dělohu.

„Naprosto vylučuji, že by při výkonu došlo k proniknutí nástroje mimo dutinu děložní skrze stěnu dělohy. Může se to stát, ale musí se na to přijít, proto je tam ultrazvuk,“ tvrdil podle serveru iDnes.cz ošetřující lékař před soudem. Feyereisl to ale vidí jinak. „Z mých zkušeností i při použití nejkvalitnějších ultrazvukových přístrojů s nejvyšším rozlišením toto nelze vyloučit,“ uvedl.

Ženě se po zákroku přitížilo a nakonec si její matka vynutila přesun do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zde skončila rovnou na operačním sále, kde chirurg zjistil, že žena má rozsáhlý zánět a sepsi kvůli protržené děloze. Tu jí nakonec museli odstranit, žena už tak nemůže odnosit dítě.

Čtyři mrtví po nehodě na Znojemsku: Umírali mi v náručí! Promluvil muž, který zachraňoval Kryštůfka (4 měs.)

Nemocnice vinu zcela odmítá, soudu na poslední chvíli předložila i oponující posudek, který tvrdí, že perforaci dělohy nepotvrdilo histopatologické vyšetření. Nemocnice navíc požaduje vypracování dalších posudků, což se nelíbí právnímu zástupci poškozené. Považuje to za pokus o protahování řízení, ve kterém už figuruje šest znaleckých posudků.