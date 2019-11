Z místa primáře Knybela odvolal v pondělí vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Pavel Rydrych. Ten byl dočasně pověřený vedením krajské nemocnice v Karviné, kam spadá i pracoviště v Orlové.

„Pan Rydrych mi předal doklad o odvolání z funkce primáře a k souhlasu papír, zda souhlasím se zařazením na funkci lékaře, s čímž jsem souhlasil. Obojí jsem podepsal. Zároveň tam byl představen nový primář,“ řekl Tomáš Knybel s tím, že důvody odvolání mu sděleny nebyly.Novým primářem je Martin Holinka.

Kritika ho stála místo

Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer (ANO) řekl, že Knybel byl odvolán kvůli způsobu, jakým se o karvinské nemocnici vyjadřoval do médií.

Gebauer uvedl, že odvolání bylo v kompetenci ředitele nemocnice. „Hlavní důvod a pravděpodobně jediný je nechvalné vyjadřování na stav operačních sálů v Karviné a de facto dehonestování karvinské nemocnice, které se zcela nezakládá na pravdě,“ uvedl Gebauer.

Lékaři včetně ortopedie se musí stěhovat z nemocnice v Orlové do dalších krajských zdravotnických zařízení. Důvodem je přesun akutní péče, proti kterému protestovali jak pacienti, tak zdravotnický personál. Marně. Ortopedie se měl přesunout do nemocnice v Karviné.

„Nemůžeme se tam vejít a nemůžeme při pohybu na sále zajistit bezpečně sterilitu našich stolků a zařízení. To byly podstatné věci,“ uvedl Knybel důvod, proč toto působiště jeho tým odmítl. To ho stálo funkci…

Vyhlásili stávkovou pohotovost

Kraj poté oznámil, že vyhoví požadavku zdravotníků na přesun do nemocnice v Havířově. To se ale zase nelíbí některým karvinským zdravotníkům, protože by tento přesun mohl výrazně ohrozit fungování ARO v karvinské nemocnici.

To je totiž dosud akreditovaným vzdělávacím pracovištěm, a může tak vzdělávat mladé lékaře bez atestace. Vzdělávací akreditaci ale může mít pouze ARO v nemocnici, kde jsou alespoň čtyři operační obory, což by po přesunu ortopedie do Havířova nebylo splněno. Lékařský odborový klub Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj proto vyhlásil stávkovou pohotovost.

Slíbený Havířov se možná nekoná

Knybel uvedl, že jeho odvolání se dalo očekávat. Se svým týmem ale podle svých slov s přesunem do Havířova i nadále počítá. „Oficiálně se nic nezměnilo, dostali jsme za úkol vytvořit seznam zaměstnanců, kteří souhlasí s přechodem do Havířova. Vypracovali jsme ho a odeslali oběma ředitelům," řekl Knybel.

Náměstek hejtmana dnes ale o přesunu už zcela jednoznačně nehovořil. „Mám za to, že přání přesunu do toho Havířova bylo pouze přání odvolaného pana primáře," řekl Gebauer. Řešení celé situace podle něj nyní bude zásadním úkolem pro nově nastupujícího ředitele. Novým ředitelem Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj je Ivo Žolnerčík. Ten od roku 2005 působil 13 let ve Fakultní nemocnici Ostrava jako náměstek ředitele.

VIDEO: Lidé i město protestoali v zimě proti omezení zdravotní péče v nemocnici v Orlové. Kraj přesto rozhodl některá pracoviště přesunout do jiného zařízení.