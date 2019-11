K netradičnímu setkání došlo v pátek v kanceláři ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislava Husáka. Sešli se tam zástupci záchranářů, hasičů a právě i policistů, aby si připomněli případ, který všichni společně řešili od 19. do 21. října.

Všechny složky integrovaného záchranného systému tehdy pátraly po 70letém Honzovi, který se ztratil na kole. Účastníkem setkání byl i hlavní aktér několikadenního dramatu. Vděčný senior tak mohl svým zachráncům ještě jednou poděkovat.

Jan zabloudil při cykovyjížďce s kamarádem Ladislavem u Oldřichova v Hájích na Liberecku. Bylo velké štěstí, že Ladislav Janovo zmizení rychle nahlásil na policii.

„Operačním důstojníkům sdělil i zdravotní stav inženýra Jana a informoval je i o nezbytném pravidelném užívání léků. Nebylo nač otálet,“ popsal dramatické chvíle policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Okamžitě se rozjela rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Po Janovi pátrali policisté, dobrovolní i profesionální hasiči, členové Horské služby, zdravotníci a záchranáři a také dobrovolníci. První den však úspěch nepřinesl a to samé se i přes nasazení policejních psů opakovalo i den následující.

Hledání komplikoval špatně přístupný terén zarostlý křovinami, plný balvanů a spadaného listí. Jak ubíhal čas, strach o život pana Jana rostl – senior totiž nutně potřeboval lék proti vážné nemoci, se kterou se dlouhodobě potýká.

Zlom a šťastný konec pátrací akce přišel až třetí den odpoledne, kdy záchranáře na něco upozornil štěkotem pes Uran. Tím něčím byl pan Jan ležící v hromadě listí pod kamenným převisem. Okamžik svého nalezení si pan Jan dokáže stále věrně vybavit.

„Byl jsem prokřehlý a měl jsem hlad, když mě z apatie vytrhl studený čumák psa. Přiběhl ke mně a začal mě olizovat. Lekl jsem se a psa jsem od sebe odstrčil, až pak jsem zaslechl hlas muže, nyní vím, že to byl právě psovod pan Schejbal, který mi říkal, ať Urana nechám, aby si mě olízal. Že je to pro chlupáče odměna za to, že mě nalezl,“ popsal vděčný senior, který se setkal i s Uranem, aby mu daroval věnec buřtů.

Když pejsek Jana našel, seniora se ujali záchranáři a pomocí podvěsu vrtulníku ho transportovali do nemocnice. Velkým zážitkem byl pro pana Jana i samotný transport.

„Když mě vytahovali z lesa na podvěsu vrtulníku, vnímal jsem rotor stroje nad sebou, poryvy větru a naklánějící se větve stromů okolo. Bylo skvělé, jak to piloti zvládli,“ řekl.

Setkání se uspořádalo na žádost zachráněného důchodce, který chtěl zástupcům bezpečnostních složek osobně poděkovat.