Policie prosí o pomoc! Žena (45) šla do práce, do ní ale nedorazila! Naposled ji viděli v autobuse

Pardubická policie pátrá po pohřešované Ladislavě Buršíkové (45). Naposledy ji viděla v úterý její matka, když odcházela do práce, do té ale nedorazila. Podle policie byla naposledy viděna, jak vystupuje z autobusu v obci Rokytno.

Ladislava Buršíková odešla podle policie v úterý kolem čtvrté hodiny odpoledne ze svého bydliště v Pardubicích na Dubině. Naposledy ji viděla její matka. Pohřešovaná se měla vydat do práce, do které ale nedorazila.

Naposledy byla spatřena v úterý v 16:31, když nastupovala do autobusu. Ten směřoval z Dubiny do Býště – Bělečka, v 16:43 měla žena vystoupit v obci Rokytno. „Pokud jste tímto autobusem cestovali, nebo ženu viděli, jak do něj nastupuje, nebo následně z něj vystupuje, kontaktujte linku 158,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

„Žena je 180 cm vysoká, plnoštíhlé postavy, má krátké vlasy zrzavo-kaštanové barvy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít černou bundu, světlé kalhoty, šedé botasky a velkou šedou kabelku s výraznou sponou,“ informovala mluvčí.