Sedmák v Kraslicích napadl pěstí učitele: Kantor skončil v nemocnici

Žák sedmé třídy dnes okolo 13:00 napadl učitele ve škole v Kraslicích na Sokolovsku. Podle policie ho udeřil pěstí. Zdravotníci převezli učitele s poraněním obličeje do sokolovské nemocnice.

Mluvčí záchranné služby Radek Hes potvrdil incident, při kterém žák zaútočil na pedagoga a uhodil ho pěstí do obličeje. „Převzali jsme do péče učitele s pohmožděninami v obličeji a převezli jsme ho do sokolovské nemocnice," řekl Hes.

Na místo vyjela i policie, která zatím neuvedla důvod, proč incident mezi učitelem a žákem vznikl, ani to, zda se incident odehrál při vyučovací hodině nebo o přestávce.

„Vzhledem k počáteční fázi prověřování a také vzhledem k věku nezletilého chlapce nemůžeme poskytnout žádné bližší informace," řekla krajská policejní mluvčí Eva Valtová.