Třetina mladých ve vztahu trpí: Facky, šmírování mobilu i úvahy o sebevraždě

Násilí ve vztazích se nevyhýbá ani mladým lidem a teenagerům. Podle průzkumu organizace proFem se s ním v Česku setkala až třetina lidí ve věku od 16 do 26 let, ať již ve fyzické nebo psychické formě. Na rozdíl od dospělých násilníků mladí agresoři více využívají k ovládání svých obětí sociální sítě a chytré telefony. Oběti pak často trpí anorexií, sebepoškozováním nebo přemýšlí o sebevraždě.

Organizace proFem, která pracuje s oběťmi domácího a sexuálního násilí, se rozhodla průzkumem poukázat na to, že partnerské násilí existuje i mezi lidmi ve věku od 16 do 26 let. Způsoby tohoto násilí se totiž často liší od toho, které zažívá starší generace, stejně tak i jeho dopady.

S nějakou formou násilí se v partnerském vztahu nebo i při randění setká 30 procent mladých Čechů, 61 procent z tohoto počtu tvoří dívky a 39 % chlapci. Výzkum organizovalo proFem spolu s agenturou MindBridge Consulting a dalšími neziskovými organizacemi z Gruzie, Chorvatska, Itálie, Španělska a Rakouska.

V Rakousku zažilo násilí 29 procent mladých lidí, kteří už prošli nějakým vztahem. V Chorvatsku to bylo 30 procent a v Gruzii 32 procent. Nejlépe dopadlo Španělsko, kde se setkalo s partnerským násilím „pouze“ 23 procent mladých lidí.

Chorobná žárlivost i kyberšikana

Nejčastější je v tuzemsku násilí v psychické formě, které se nejvíce projevuje extrémní žárlivostí, přehnanou kontrolou a obviňováním z nevěry. Agresoři velmi často trvají na tom, aby jim oběť hlásila, kde se nachází, s kým je a co dělá.

Následuje fyzické násilí, kde padají facky a strkání, v průzkumu se objevilo i znásilnění. Partnerské násilí mladých se odlišuje od násilí mezi staršími generacemi hlavně intenzivnějším využíváním moderních technologií.

„Nejtypičtějším projevem kybernásilí ve vztazích teenagerů je kontrola a čtení zpráv z partnerova mobilu bez jejich souhlasu. Oběti jsou také opakovaně zahlcovány e-maily, telefonáty a zprávami, a to i po skončení vztahu,“ vyplynulo z výzkumu.

Agresor chce svoji oběť kontrolovat a ovládat. „Zatímco v domácím násilí se objevuje ekonomické násilí, u mladých tyto kontroly a omezování probíhají právě pomocí sociálních sítí a chytrých telefonů, které kontrolu usnadňují. V telefonu si snadno můžete zjistit, kde se partner či partnerka nachází, zda je online a podobně,“ řekla vedoucí sociálních služeb organizace proFem Dana Pokorná.

Násilí řeší mladí rozchodem. Policie se to dozví málokdy

Ačkoliv se řada mladých s nějakou formou násilí setká, snaží se mnohdy situaci řešit. Nejčastěji vztah ukončí nebo se svěří kamarádce či kamarádovi. Pouze malé procento se svěří rodičům nebo podá podnět na policii.

Oproti starším mají mladí tu „výhodu“, že jakmile vztah utnou, násilí obvykle skončí. Případně se málokdy nechají systematicky týrat po celá léta, jako to bývá u domácího násilí.

Dopady? Anorexie nebo sebepoškozování

„Veškerá pomoc v případech partnerského násilí je nyní zaměřená na dospělé. Dopady jsou přitom odlišné. Mladí se s násilím vyrovnávají směrem dovnitř, například sebepoškozováním,“ varuje ale Pokorná.

Z výzkumu vyplynulo, že dvě třetiny lidí si z podobných nezdravých vztahů odnesou následky. Nejčastěji mívají problém se soustředit na školu či práci, následuje nechutenství a ztráta hmotnosti, 16 procent obětí napadají i myšlenky na sebevraždu.