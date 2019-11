Olomoucký krajský soud v úterý zprostil jednapadesátiletého Milana S. obžaloby ze zabití hosta v restauraci v Zubří na Vsetínsku. Zastřelil ho legálně drženou pistolí ve chvíli, kdy jej muž loni v říjnu při potyčce zalehl na zemi. Podle soudu nešlo o trestný čin, obžalovaný jednal v nutné obraně, kdy měl strach o svůj život. Roli hrály i posudky znalců, podle kterých Milan S. jednal v akutní stresové situaci. Obžalovanému, dlouholetému členu střeleckého klubu, původně hrozilo tři až deset let vězení.

„Bylo prokázáno, že došlo ke smrti poškozeného, a to tak, že pan Milan S. vzal svou zbraň, přiložil na nejméně šťastné místo a vystřelil. Jednání poškozeného je však třeba hodnotit jako útok. Obžalovaný nemohl dýchat, bál se o svůj život, zvolil obranu, která vedla ke smrti útočícího člověka. V situaci, kdy se obávám o svůj život, nelze obranu tohoto typu označit za zcela nepřiměřenou," uvedl soudce Martin Lýsek.

Zproštění navrhoval i žalobce Jakub Grmela. Poukázal na to, že podle znalců se Milan S. nacházel v akutní stresové poruše. Kvůli stresu, v němž se ocitl, nebyl schopen racionálně vyhodnotit situaci. V tu chvíli člověk podle odborníků volí netradiční řešení a nejpřímější cestu, kterou by se stresové situace zbavil. „Mám za to, že byl v situaci, kdy předpokládal ohrožení života a v takové situaci také jednal," dodal žalobce.

Incident se stal loni 6. října. Milan S. muže viděl poprvé, do sporu s ním se dostal poté, co poškozený muž odmítl zaplatit útratu. Obžalovaný se hospodské zastal. Muž mu prý dal prudkou ránu do krku, po ráně zavrávoral a oba upadli. „Celého mě zalehl, lapal jsem po dechu," popsal Milan S. Na zádech měl v tu chvíli ledvinku se zbraní, která jej tlačila. Vyprostil pravou ruku a vytáhl zbraň. „Nechtěl jsem ji použít. Lapal jsem ale v tu chvíli po dechu, přestal jsem vidět, ta situace byla strašná. Měl jsem strach, že mě ten člověk zabije," popsal. V zoufalství nakonec vystřelil.

Obžalovaného se zastala i hospodská, podle ní byl zabitý muž agresivní, zastánce chytil za krk. Také ostatní svědci obžalovaného označili za nekonfliktního člověka. Muž, který nebyl dosud nikdy trestán, se pozůstalým oběti omluvil. „Je mi to strašně líto," řekl.

Muž, který střílel, je dlouholetý člen střeleckého klubu. To, že si vzal legálně drženou zbraň s sebou, zdůvodnil tím, že na chatě pobývá sám. V době incidentu měl podle obžaloby téměř dvě promile alkoholu, opilý byl i zabitý. Podle znalců však požití alkoholu nemělo na akutní stresovou situaci takový vliv.

Policie původně obvinila střelce z vraždy. Návrh ale státní zástupce nepřijal a rozhodl o propuštění muže a zastavení trestního stíhání. Krajští kriminalisté pak případ vyšetřovali skoro rok. Nechali si zpracovat znalecké posudky z oborů zdravotnictví, psychologie, psychiatrie a kriminalistiky a muže nakonec obvinili ze zabití, podle policistů se nebránil v intencích nutné obrany.