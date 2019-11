Poté, co Perwaize obviněn, byl zadržen a umístěn do vazební věznice bez možnosti propuštění na kauci, uvedl Daily Mail. Za mřížemi si tak počká až do samotného soudního stání.

Znepokojující obvinění

„Jde o hluboce znepokojující obvinění. Pokud se prokáže, že jsou pravdivá, budou doktorovy činy znázorňovat nechutné zneužití důvěry pacientek," prohlásil soudce Robert Krask.

Z lékařských záznamů vyplývá, že Perwaiz od ledna 2014 operoval 510 pacientek, z nichž 42 % podstoupilo alespoň dva zákroky. 173 žen nyní viní gynekologa, že je sterilizoval bez svolení.

Nedobrovolná sterilizace