K požáru s tragickou dohrou došlo okolo třetí ráno osmadvacátého října na sídlišti v Bílině. Hořel tu byt, v němž byl v tu dobu jeden muž (†51). Bohužel, i přes pomoc záchranářů nepřežil. Dalších 12 osob muselo být evakuováno a událost v okolí rozbouřila velké emoce. Někteří přihlížející dokonce na facebooku ostře zkritizovali hasiče za jejich údajně pomalý a neprofesionální zásah.

„Místo aby hasili zevnitř, hasili z venku. Když už chtěli hasit z venku, tak měli natáhnout hadici dovnitř a měli dojít pro toho pána. Hlavně že tam bylo šest jednotek,“ napsal do facebookové skupiny (Ne)bezpečná Bílina uživatel s přezdívkou Galante a automobilem na profilové fotce, který prý všemu přihlížel. Podle svých slov ale profesionálním hasičem není. „Dvě hodiny, než šli do toho bytu. Nedivím se, že nepřežil,“ napsala zase třeba uživatelka Nikoletta.

V obsáhlé diskuzi se ovšem objevili i ti, kteří nebezpečnou práci hasičů obhajovali, a nakonec se ke všemu rozhodl vyjádřit i samotný HZS Ústeckého kraje, jehož členy smrt muže a následná kritika prý velmi zasáhla. Hasiči ve vyjádření mimo jiné dementovali výtky o tom, že na místo přijeli pozdě.

„Požár byl ohlášen na linku tísňového volání 112 ve 2.38 hodin, ve 2.39 byl vyhlášen poplach a první jednotka byla na místě ve 2.46 hodin,“ uvedli věci na pravou míru požárníci. „Jinými slovy - hasiči mohou zachraňovat a likvidovat požár teprve po tom, co se o požáru dozví a dojedou na místo,“ dodali.

Své ale hasiči řekli i k názorům, že se nesnažili muži zachránit život. Velitel zásahu prý okamžitě po příjezdu vyslal do bytu i přes velké riziko dva hasiče, kteří se do bytu vlomili, mezitímco on sám za pomoci hadice stříkal do okna vodu, aby v místnosti snížil teplotu, která v tu chvíli dosahovala 900 stupňů Celsia. Muž byl následně okamžitě vytažen a devět minut hasiči oživován do předání záchranné službě. „Za daných podmínek si efektivnější a brilantnější zásah lze jen těžko představit,“ stojí ve vyjádření.

Hasiči navíc upozornili veřejnost, že nejdůležitější je včasné zpozorování požáru a jeho nahlášení. Zároveň vyjádřili hlubokou soustrast rodině zemřelého muže (†51).

Podle vyšetřovatelů začalo v bílinském bytě hořet v kuchyni, plameny se pak rychle rozšířily do celého bytu ve 4. patře. Muž byl po příjezdu hasičů již v bezvědomí. Ještě předtím se ho snažili strážníci zachránit tím, že mu pod okno, kde čekal na pomoc, přistavili otevřený kontejner, muž do něj však odmítl skočit.