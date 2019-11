Ten byl převezen na jednotku intenzivní péče ve městě Loma Linda poté, co se nemohl nadechnout. Lékaři uvedli, že příčinou náhlého zkratu by mohlo být vapování, kterému přišel chlapec na chuť teprve měsíc předtím. Elektronické cigarety mu ukázali kamarádi, se kterými chodil do skate parku, a on si je hned oblíbil. „Chutnalo mi to, ale už jsem s tím skoncoval. Je to vážně špatné pro zdraví...“ uvedl pro zpravodajství ABC 7.

Zane je v nemocnici už téměř měsíc. Tři týdny ze čtyř strávil na jednotce intenzivní péče. Prvními příznaky byly obtíže s dýcháním, proto jej po první návštěvě v nemocnici poslali zpátky domů s inhalátorem a léky na bolest. „Druhý den jsem zkoušel vstát a dojít se vykoupat, ale nemohl jsem došlápnout na nohu. Jako by se měla zlomit,“ řekl.

U chlapce se vyvinula bakteriální infekce MRSA způsobená stafylokokovými bakteriemi. Jejich léčba je v dnešní době poměrně obtížná, protože bakterie získaly odolnost vůči antibiotikům příbuzným penicilinu. Není ale jisté, zda je výskyt infekce spojený s vapováním. MRSA se přenáší především v nemocničním prostředí, nejčastěji kvůli kontaminaci rukou lékařů či jejich nástrojů.

Chlapce převezli do nemocnice znovu poté, co doma zkolaboval a nemohl dýchat. Doktor Jui Shaw v dětské nemocnici v Loma Linda, který byl zrovna na příjmu, shledal Zanea v ohrožení života a okamžitě jej nechal převézt na operační sál. „Když ho přivezli, byl v příšerném stavu, chtěli jsme ho napojit na přístroje podporující činnost plic a srdce,“ dodal. Chlapec navíc prošel několika operacemi. Elektronické cigarety mají šestou oběť! Okamžitě přestaňte, říkají lékaři

Dětský lékař Michael Avesat uvedl pro CBS: „Prodělal něco, čemu říkáme únik vzduchu, při němž se právě vzduch dostane z hrudní dutiny a naplní celou oblast hrudníku a krku. Věřím, že nakonec zjistíme, že může existovat více než jeden druh chemikálie, který způsobuje tento druh plicního poškození.“ Zaneovi lékaři nepochybují o tom, že se uzdraví, jaké však bude mít dlouhodobější následky, nikdo netuší.