Elektronické cigarety se už několik let těší neuvěřitelné popularitě. Mnoho lidí začalo tzv. vapovat, aby skoncovali s klasickými cigaretami. Oproti tabáku jsou totiž elektronické cigarety považovány za zdravější. Ovšem američtí lékaři nyní bijí na poplach. Podle médií totiž tamní úřady hlásí stovky pacientů se záhadnou plicní chorobou, kterou přičítají právě vapování. A šesti pacientům se dokonce již stala osudnou!

Elektronická cigareta „zabila prvního člověka“: Vapování mu prý zničilo plíce!

„Je čas, abyste přestali vapovat. Jestliže vy nebo vaši milovaní vapujete, prosím, přestaňte,“ uvedl v prohlášení pracovník kansaského úřadu zdravotnictví Dr. Lee Norman. Spojené státy totiž hlásí již přes 450 případů vážného plicního onemocnění, které podle nich způsobilo právě vapování. Symptomy tohoto onemocnění zahrnují bolest hlavy, bolest na hrudi, zadýchávání se, teplotu, kašel a zvracení.

Podle deníku Washington Post americké úřady epidemii přičítají náplním do elektronických cigaret, které obsahující acetát Vitamínu E, což je derivovaný olej, jenž je velmi nebezpečné inhalovat. Ten je často používán v nelegálních náplních s kanabinoidy. „Jestliže nechcete zemřít nebo skončit v nemocnici, přestaňte vapovat ilegální THC oleje a to okamžitě,“ uvedl mluvčí Americké vapovací asociace, který však zároveň doplnil: „Pokud jste však dospělý nebo bývalý kuřák a kupujete si nikotinové náplně z obchodu, pak nenaslouchejte aktivistům, kteří by raději, abyste inhalovali jedovatý kouř, než abyste vapovali.“