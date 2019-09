Muže v USA zabila nemoc z kouření e-cigaret. Česká odbornice: Riziko tu je

Mezi nejčastější prohřešky podle ní patřila nesprávná klasifikace nebezpečnosti chemické směsi nebo nesprávné označení či balení, kdy například obal není vybaven uzávěrem odolným proti otevření dětmi, pokud je to vyžadováno.



Stovky značek

A kdo kontroluje to hlavní – jestli byť správně označené e-cigarety neohrožují kuřákovo zdraví? „Je to vedeno jako tabákový výrobek. Nikdo žádné rozhodnutí o vlivu na zdraví nevydává, protože to není lék. Na klasické cigarety vám také nikdo žádné rozhodnutí nedá. Tam se testují jen nějaké látky, aby to mohlo jít do prodeje,“ vysvětlila Blesku profesorka Eva Králíková z 1.LF UK a VFN.

Podle ní je riziko e-cigaret oproti cigaretám velmi nízké, avšak nikoli nulové. „Problém je, že není jejich racionální regulace, na trhu jsou stovky značek a nevíme, co obsahují všechny příměsi do tekutin,“ dodala. Neexistuje totiž jednotná regulace v celé EU.