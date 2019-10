Okolo 750 lidí, vesměs vysokoškolských studentů z nedaleké univerzity Texas University A&M University-Commerce se dostavilo na helloweenskou, neboli dušičkovou party do města Greenville v Texasu. To ještě netušili, že si tam přijede vyřizovat účty 23letý Brandon Ray Gonzales.

Do budovy se dostal zadním vchodem. Podle amerických úřadů střelec mířil pouze na jednu osobu. Nakonec ale došlo na nejhorší. Maniak podle všeho zavraždil dva lidi a dalších 6 postřelil. Vypukla panika, během níž se zranilo dalších 6 lidí. V chaosu, který nastal, se Gonzalesovi podařilo uprchnout.

Ne však nadlouho. Byl zadržen v pondělí ráno místního času, tedy necelé dva dny po střelbě ve městě Greenville. Zatkli ho v prodejně automobilů, kde pracoval. Nyní je ve vazbě a kauce byla stanovena na jeden milion dolarů (23 milionů Kč).

Bilance mladíkova řádění se ještě neuzavřela. Pět ze zraněných bylo ještě v pondělí v nemocnici, jeden z nich je v kritickém stavu, řekl médiím tamní šerif Randy Meeks. V Texasu může být za podobný čin odsouzen i k trestu smrti.