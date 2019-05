Střelec na univerzitě se po masakru smál: Hrozí mu trest smrti

Ke krvavému incidentu došlo v úterý k večeru na severokarolínské univerzitě ve městě Charlotte, kdy student Trystan Andrew Terell (22) postřelil šest lidí. Dva z nich zemřeli a tři utrpěli závažná zranění. Policie střelce na místě zadržela. Mladík se v průběhu zatýkání usmíval na fotografy a pokřikoval na reportéry. Není však jasné, co jim říkal.

Další krutý útok na univerzitu: Střelec zasáhl 6 lidí!

„Pokračoval ve střelbě a já nevěděl, co se děje. Váhal jsem. Skrčil jsem se, jakmile jsem k tomu měl příležitost, a najednou to přestalo. Prostě to přestalo,“ řekl novinářům jeden ze studentů. Další se vyjádřil: „Snažil jsem se ubezpečit, že se všichni dostali ven, a pak jsem hledal místo, kde bych se mohl ukrýt.“

Starostka města Vi Lylesová napsala na twitter: „Jsme v šoku ze zjištění, že se na akademické půdě UNC Charlotte střílelo. Soucítím s rodinami těch, kteří přišli o život, raněných a celou UNCC komunitou. Rovněž vzpomínám na všechny odvážné, kteří se jako první vrhli do akce, aby pomohli ostatním.“

Pachateli masakru v Severní Karolíně hrozí až trest smrti.