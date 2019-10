Bylo to obyčejné nedělní ráno, stejné jako každé jiné. Manželský pár z amerického Michiganu se právě chystal vykročit domu, když se ze zahrady ozvala rána.

Američané Nancy a Dan Welkeovi vlastní farmu ve vesnici Merrill v Michiganu. Podivná událost se stala zrovna ve chvíli, kdy se chtěli po snídani projet na koních.

„Právě jsme vycházeli ven, když jsme uslyšeli tu ránu. Do listí spadla zvláštní krabice, obalená hliníkovou fólií. Vedl z ní červený provaz, který se zamotal do větví. Vypadalo to jako něco z jiného světa!“ uvedla znepokojená Nancy.

Okamžitě zavolali policii, která však nevěděla, co si se zmíněným objektem počít. Situace se objasnila až po vyjádření společnosti Samsung, jejíž logo se válelo nedaleko trosek satelitu. Vysvětlila, že se jedná o tzv. „vesmírný selfie satelit“, který vypustila na oběžnou dráhu Země teprve minulý týden. K čemu ale takový satelit slouží?

Jedná se o vymoženost Samsungu, který za pomocí přetlakového heliového balonu vynesl svůj telefon S10 do stratosféry. Proč? Lidé si na něj mohli zkusit poslat svá selfie, které pak speciální program zasadil do unikátního pohledu na planetu Zemi z vesmíru a odeslal je zpět autorům.

Samsung prohlásil, že se jednalo o plánovaný sestup, který se vymkl kontrole kvůli špatnému počasí. To zavinilo předčasný a tvrdý pád. „Naštěstí při něm nebyl nikdo zraněn, ale pokud jsme někomu způsobili nepříjemnosti, hluboce se omlouváme,“ uvedla společnost v prohlášení.