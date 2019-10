Nůž, nůžky a další nástroje našla policie v domácnosti obývané rodiči a dvěma chlapci, dvojčaty ve věku 12 let. Jeden z nich údajně v noci ze soboty na neděli zaútočil na svou vlastní matku a ubodal ji.

Strašlivý případ, na který upozornila ruská média, se odehrál v Petrohradu. Podle serveru 78.ru je teprve 12letý chlapec podezřelý z brutální vraždy své matky.

Policie na místě zajistila nůž, nůžky, pinzety a také jehly na ražniči! Ke zločinu došlo v bytě na ulici Jeleny Stasovové v Krasnogvardějském obvodu. Jak uvedl server, podle policejních zdrojů 12letý chlapec zavraždil svou matku. Poté tělo polil vroucí vodou a odřezal z něj části za pomoci některého z výše uvedených objektů.

Ke všemu došlo v době, kdy opilý otec spal, a patrně před očima bratra zadrženého chlapce. Jde o dvojčata, která jsou údajně mentálně retardovaná. Když se otec probral z mrákot a zjistil, co se stalo, zavolal svým rodičům a ti uvědomili policii.