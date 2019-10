Mladičká Tra My Thi Phamová se vydala z Vietnamu do Anglie za lepším životem. Z rodné země do Evropy ji měli dopravit pašeráci lidí. Její máma se obává, že šestadvacetiletá dcera byla mezi 39 migranty, kteří našli smrt v chladírenském nákladním voze! Její dcera jí totiž den před hrůzným nálezem psala děsivé zprávy, že se dusí a umírá!

Ve středu ráno našli strážci zákona v chladírenském nákladním voze devětatřicet těl migrantů, kteří v útrobách kamionu našli smrt, když se pokoušeli dostat za lepším životem do Anglie.

Do Evropy se pokoušela dostat i dívka pocházející z Vietnamu Tra My Thi Phamová. Podle informací britského deníku Daily Mail se měla šestadvacetiletá dívka nejprve vydat do Číny a posléze pokračovat do Evropy. Dostat se do vysněné země za Lamanšský průliv jí měli pomoci pašeráci lidí.

Rodina mladé ženy se nyní obává, že jejich milovaná dcera byla mezi zesnulými migranty v kamionu smrti. V úterý večer totiž její máma dostala hrůzné zprávy. Kolem půl jedenácté jí dcera měla psát, že se dusí. „Umírám, protože nemohu dýchat. Miluju tě tak moc… Omlouvám se,“ přišla její mámě zpráva. Rodina proto teď podniká všemožné kroky, aby se dozvěděla, zdali právě jejich příbuzná nebyla v kamionu.

„Ve zprávách bylo řečeno, že všech devětatřicet lidí byli Číňané, ale rodina se snaží ověřit, zdali jejich dcera nebyla mezi nimi. Protože poslední zpráva o tom, že umírá, by časově odpovídala,“ uvedla Hoa Nghiemová z organizace Human Rights Space pro Daily Mail. O případ se již zajímá i státní zastupitelství Vietnamu v Anglii, které kontaktovalo tamní policii.

Jak vyšlo najevo, dívka není jediná osoba vietnamské národnosti, která patrně tragicky zahynula v kamionu smrti. Podle portálu Daily Mail se v kamionu mohl nacházet také 20letý Nguyen Dinh Luong a další 4 osoby vietnamské národnosti. Cesta, za kterou pašerákům zaplatili každý 30 000 amerických dolarů, tj. bezmála 700 tisíc korun, se měla stát jejich poslední.