Kromě medaile obdržel jednačtyřicetiletý softwarový specialista i ocenění od starosty Oldřichova v Hájích, kde žije. Největší radost mu ale udělal poukaz na absolvování řidičského kurzu skupiny D, aby mohl řídit autobus. „Musím si nastudovat, co to obnáší, co mě čeká, a pak se do toho pustím," řekl ČTK. Ztracený klučík (2) na odrážedle ujel nejmíň 600 metrů! „Jel bravurně a sebejistě,“ řekl zachránce Martin (50)

Kurz absolvuje ve střední škole Na Bojišti v Liberci. Podle ředitele školy Zdeňka Krabse může kurz podstoupit, i když nemá řidičské oprávnění na nákladní vozy. „Potrvá mu to asi tak měsíc, aby měl určitým způsobem zvládnutou teorii a hlavně odježděný potřebný počet jízd," řekl Krabs.

Duchapřítomně se Raisr zachoval ráno 16. září, kdy jel jako pasažér na lince z Liberce do Prahy. Řidič autobusu zkolaboval, když jel po čtyřproudé silnici v serpentinách před Hodkovicemi nad Mohelkou. Jedoucí vozidlo s 50 lidmi následně nabouralo do svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu. Raisr, ač nevlastní řidičský průkaz pro autobus, na to okamžitě zareagoval a převzal řízení. S autobusem ujel zhruba kilometr, než našel místo, kde mohl bezpečně zastavit. Drama na pražském sídlišti: Nahý kluk pochodoval na parapetu v 9. patře paneláku

„Vždy stojí za to poděkovat lidem, kteří udělali něco mimořádného, a myslím, že situace, ve které se Ivo Raisr ocitl, mimořádná byla. A vsadím se, že ne každý by se zachoval tak duchapřítomně jako on," řekl při předávání medaile hejtman kraje Martin Půta (SLK).