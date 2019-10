Devětadvacetiletá hvězda boxu Errol Spence Jr. si ve čtvrtek zašel do baru v americkém Dallasu, kde se zdržel až do ranních hodin. Domů se šampion vracel svých vozem značky Ferrari 488 Spider, které stojí neuvěřitelných 300 tisíc dolarů (7 milionů Kč).

Domů však nedojel, měl totiž vážnou bouračku. Na internetu se objevily šokující záznamy z bezpečnostních kamer, které ukazují, jak se hvězda boxu řítí obrovskou rychlostí po silnici Riverfront Boulevard. Bílé ferrari se zničehonic přetočí na levou stranu a ještě se několikrát otočí na silnici. Nakonec skončí rozmlácené na chodníku. Kolem něj pak projedou dva řidiči, kteří ani nezastaví, aby zraněnému pomohli.

Podle policie Errol neměl zapnuté bezpečnostní pásy. „Řidič byl převezen do nemocnice a je mimo nebezpečí, ovšem zůstává na jednotce intenzivní péče. Řidič, devětadvacetiletý černoch, byl v autě sám,“ uvedli policisté v prohlášení.

Strážci zákona však neprozradili totožnost zraněného muže. To, že ve voze byl boxerský šampion, potvrdil až mluvčí společnosti, která Errolovi zajišťuje zápasy. „Errol měl nehodu a jeho rodiče jsou s ním v nemocnici. Lékaři sledují jeho stav, ale jeho zranění nejsou životu ohrožující,“ uvedl pro britský deník Daily Mail Tim Smith, mluvčí Premiere Boxing Champions.

Nehoda Errola, který vychovává dvě malé dcerky, šokovala i jeho protivníky. „Můj otec mi vždy říkal, že tohle boxování je věc, která je součástí tvého života, ale nebude trvat věčně. Stále máš kus života poté, co ti skončí kariéra. Modlím se za Spenceho a jeho rodinu, protože on má ještě kus života před sebou, který musí prožít, a modlím se za jeho rychlé a úplné uzdravení,“ napsal na twitteru boxer Shawn Porter, který se minulý měsíc utkal se Spencem v ringu a utrpěl drtivou porážku.

Here is a slowed down video of the Errol Spence Jr crash that shows his Ferrari flipping multiple times. Amazing to hear he survived with broken teeth and injuries he is expected to recover from pic.twitter.com/y7dKo40N9u