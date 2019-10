Vážná zranění utrpěla zhruba třicetiletá žena po střetu s vlakem v Chomutově. Záchranářský vrtulník ji transportoval do ústecké nemocnice na traumacentrum. K nehodě došlo na přejezdu.

Na železničním přejezdu v Chomutově narazil v pátek dopoledne vlak do chodkyně, žena (30) je velmi vážně zraněná. Vrtulník ji transportoval do ústeckého traumacentra. ČTK to řekl mluvčí záchranky Prokop Voleník.