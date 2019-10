Zřejmě kvůli dlouhodobým finančním potížím se Češka Lucie T. z Bruntálska dostala v září do ještě horší situace. V Brazílii ji zadrželi tamní policisté a ve dvou skrýších u ní našli celkem šest kilogramů kokainu, který údajně chtěla propašovat do Thajska. Šlo o zoufalou snahu vymanit se z dluhové spirály? Lucie měla na krku insolvenci a tři děti. Situaci by vyřešily miliony, které Lucii po rozvodu dluží exmanžel. Je ovšem cizinec a ke splácení se už několik let nemá.