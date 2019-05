Smrt v letadle: Muž zemřel poté, co snědl 246 balíčků s kokainem

Japonec se předávkoval na palubě letadla poté, co mu prasklo několik balíčků s drogami.

Chtěl si vydělat pašováním drog, ale neměl to dělat. Udo N. z Japonska za to totiž zaplatil vlastním životem. Při letu z Mexico City do kolumbijské Bogoty mu totiž několik balíčků kokainu, které pozřel, prasklo v útrobách.