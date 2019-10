Byla to děsivá podívaná. Mrtvý mýval, uhynulé nebo zcela apatické ještěrky, vyhladovělí a zanedbaní psi a kočky žijící v naprosto nevyhovujících podmínkách. To vše skrýval byt v Ústí nad Labem, ve kterém měl bydlet chovatel Karel Š. Nájemník je přitom podle zjištění televize Nova už měsíc v podmínce za týrání zvířat.

K tomu došlo v jiném severočeském městě – v Mostě. Karel Š. podle Novy dostal v září podmíněný trest odnětí svobody za týrání zvířat v panelovém bytě. Zvířata nedostávala žrát a Karel Š. je podle sousedů ani nevenčil.

V mosteckém bytě panovaly podobně příšerné podmínky jako v tom ústeckém – zvířecí fekálie tam dokonce prosakovaly stropem!

„Já nevím, jak to může být možné. Mohu to doložit, že žrádlo a vodu dostávali,“ řekl Karel Š. televizi Nova. Nyní mu hrozí až pět let vězení.