Obřího pašík se vydal na výlet v Plzni na Košutce. Čtvrttunové zvíře, kříženec prasete domácího a divokého, se nechtělo svobody vzdát. Odchytu vzdorovalo, nakonec ho musel veterinář uspat. Spícího obra si odvezla majitelka zpět do výběhu, odkud vepř utekl.

Statné prase se procházelo v parku u Košuteckého jezírka. Lidé na přerostlého turistu zavolali městskou policii. „Vepř měl podle odhadu něco kolem 250 kg. Odchyt pomocí výbavy strážníků se ukázal jako nereálný,“ popsala situaci mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Ti se pokusili čuníka zpacifikovat pomocí odchytových tyčí. Jenže praseti se to nelíbilo a začalo být agresivní. „Zahnali ho tak raději do prostoru sportovního hřiště, kde nehrozilo, že ublíží přihlížejícím občanům, a přivolali veterináře. Do doby, než dorazil, zabraňovaly hlídky, aby zvíře z areálu neuteklo,“ uvedla Pužmanová.

S vepřem si nakonec poradil až veterinář ze zoologické zahrady, který ho dávkou anestetik uspal. Odvoz spícího macka si pak zajistila sama majitelka. „Uvedla, že jí zvíře uteklo z výběhu. Už před rokem prý chtěla prase zužitkovat na maso, ale když přijel řezník, tak se ho zalekl a práci odmítl,“ dodala Pužmanová.

