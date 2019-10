Strach, hustý kouř stoupající z domu a spousta zraněných. Lidé křičeli o pomoc, na ulici pobíhali vyděšení sousedé. Na výbuch v obytném domě v Lenoře na Prachaticku nikdo z místních jen tak nezapomene. Obrovská detonace, ke které došlo ve čtvrtek brzy ráno, byla slyšet až v 8 kilometrů vzdálených Volarech.

Výbuch nepřežil jeden člověk a devět jich bylo zraněno. Na místo se sjely desítky hasičů, záchranářů a policistů. Vzlétnout musely dva záchranářské vrtulníky. Dva muži podle zjištění Blesku utrpěli popáleniny až na 50% těla. Pomocnou ruku hned podala také místní lékařka, která hned začala ošetřovat zraněné. Školačce (†14) uprostřed noci v posteli vybuchl mobil: Byla na místě mrtvá

Všude byl cítit benzin

„Bylo asi před čtvrtou ranní, když syn vstal a šel na záchod. Přes dveře slyšel, jako když chlístá voda. Nenapadlo ho, že by někdo mohl rozlévat benzin, ale po chvíli byl cítit. Všude. Pak se ozvala obrovská rána,“ řekl otec jednoho z nejvážněji zraněných mužů pro iDNES.cz. On ani jeho sousedé prý nepochybují o tom, že výbuch nebyla náhoda. Podle nich je viníkem právě zemřelý muž.

„Na schůzi majitelů bytů hrozil, že vyhodí barák do povětří. Pořád s ním byly problémy. Údajně ho hasiči našli mrtvého ve vaně a byla u něj plynová bomba a další měl rozmístit po domě,“ uvedl pro Blesk obyvatel domu, který chtěl zůstat v anonymitě. Mustang smetl a zabil řidiče (†49) v protisměru: Údajně závodil s jinými silnými vozy!

Podezřelý muž měl být několik let správcem plynové kotelny. Když o tuto funkci přišel, začal prý sousedům dělat naschvály. „Udělal to na just, to nemá jiné vysvětlení. On sám měl v minulosti úraz, při kterém byl popálen a nadýchal se zplodin. Měl invalidní důchod, chraptěl a toto byla pomsta těm lidem,“ líčí pro iDnes.cz další muž, který sloužil s podezřelým na vojně.

Podle policejní mluvčí jihočeské policie Štěpánky Schwarzové policie pracuje už jen s jednou vyšetřovací verzí. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti neznámému pachateli pro obecné ohrožení,“ uvedla. Viníkovi hrozí až patnáctileté vězení. Vše ale nasvědčuje tomu, že tentokrát se viníka před soud dostat nepodaří.