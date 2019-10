Video brutálního útoku na teprve 13letého žáka základní školy šokovalo nejen obyvatele Sedlčan na Příbramsku. V případě „mlátičky“ Ondřeje nešlo prý o první případ. Podle spolužáků, kteří se svěřili MF Dnes, má mladík mít na svědomí víc podobných brutálních a bezdůvodných útoků. Prý to vše dělá jen proto, aby se ukázal před svým obecenstvem. Děti na Sedlčansku měl mlátit roky a ty z něj měly velký strach. Problémové chování údajně nezměnil ani po přesunu na jinou školu. Nezastavila ho ani kázeňská opatření školy.

Podle spolužáků měl Ondřej (15) napadnout mentálně zaostalejšího kluka. „Ten zbitý klučina, který je mentálně zaostalejší, měl něco říkat o jeho bratrovi. Byli jsme na hřišti a Ondra přilítl a začal jej mlátit,“ řekl pro MF Dnes jeden místní školák. K incidentu došlo na hřišti nedaleko odborného učiliště. Zmlácený chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku. VIDEO: Brutální útok na chlapce na hřišti v Sedlčanech! Kopání do hlavy, holky se dívaly, kluci oběť drželi

Když hoch utíkal ze spárů bitkaře, vyslechl si ještě výhrůžku. „Co, mr*ko, co? Ještě jednou ti říkám a končíš, zmr*e. Zkus bonzovat, zmr*e. Budeš mít ten plot zaraženej v držce,“ volal agresor na svou oběť.

Video Brutálník útok na dítě v Sedlčanech: Mladík do kluka bušil jako do boxovacího pytle! - Internet

Útoku přihlíželo několik dětí, nikdo ale nedokázal účinně chlapci pomoci. Našly se zato děti, které si vše natáčely na telefon a dodávaly k tomu rádoby vtipné připomínky. „Lidi, všem vám to pošlu na facebook,“ oznámil v jednu chvíli autor videa.

Ondřej měl mít kázeňské problémy už od třetí třídy, když chodil na základní školu v Sedlčanech. Jeho matka ho poté přesunula jinam. Doufala, že v menší škole a v jiném kolektivu ho zkrotí. „Kázeňské problémy měl i u nás, hned co nastoupil. Dvakrát byl potrestán důtkou za to, že se popral. Třeba o přestávce bezdůvodně napadl spolužáka, pak se na ulici zase pustil do chlapce, který jediný ze třídy se mu dokázal postavit,“ řekl MF Dnes ředitel zmíněné školy.

Bitkař, co se neobejde bez publika

Ondřej nyní chodí do prvního ročníku učiliště. I tam má prý pověst bitkaře. Na násilnosti z jeho strany si MF Dnes postěžovala desítka dětí. Také je prý Ondřej bezdůvodně napadl a zbil. „Šel jsem s kamarádem a Ondra přiběhl a kopl kamaráda do kotníku a skočil na mě. Dostal jsem pěstí do hlavy,“ svěřil se deníku další napadený žák. Další zase dostal ránu do obličeje. Podle jednoho z žáků, kterého Ondřej údajně také napadl, potřebuje agresor hlavně publikum, před kterým se může předvádět.

Ze strachu mu radši slouží

Mladík si prý kolem sebe vytvořil partu nohsledů, kteří ho poslouchali a dělali, co poručil. Všude s ním chodili. „Dělali mu poskoky. Nám říkali, že s ním nechtějí mít nic společného a že z něj mají strach. Druhý den ale přišli a zase ho poslouchali na slovo,“ vylíčil zmíněný ředitel.