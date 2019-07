Konec pátrání po zamilované Sofince (13): Policie ji našla po měsíci s jejím vyvoleným (18)

Vyšetřovatelé nalezli teenagerku z Nových Zámků ve 172 kilometrů vzdáleném Hlohovci. Sofie (13) se po útěku z domova ukrývala od 19. června se svým přítelem Viktorem. Do mladíka, kterému již bylo 18 let, se prý zamilovala, a nezletilá s ním prý dokonce měla několikrát pohlavní styk.

„Byla velmi unavená a hubená, na základě soudního rozhodnutí jsme ji museli odevzdat do Centra pro děti a rodiny,“ uvedla serveru Pluska.sk matka dívky, která tak má po několika týdnech konečně klidnější spaní.

Sofie se do Viktora zamilovala na začátku letošního roku. O pět let starší hoch však od začátku nebyl dobrou partií. „Viktor neměl kde bydlet, slyšeli jsme o něm různé věci. Ze začátku chodil do školy v reedukačním centru v Hlohovci, ale asi přestal, už byl stále jen u nás,“ řekla matka dívky.

Dívka už dříve z domova utekla čtyřikrát, dokonce se na čas musela odstěhovat do psychiatrické léčebny. Ani to však nepomohlo. Pokud se nyní v Centru pro děti a rodinu nenapraví a znovu po návratu uteče za Viktorem, hrozilo by jí umístění do ústavní péče. Ani to však bohužel nezaručí, že se stále velice zamilovaná dívka nerozhodne znovu uprchnout.