Dva chlapci, jeden přechod, přijíždějící auta. Jeden z výrostků vbíhá na přechod a ulehne na jednu polovinu. Chvilku si tam poleží a pak se vymění s kolegou. Ten se pro změnu posadí na středovou čáru uprostřed přechodu. Oranžový mustang znovu havaroval! Mladý řidič na Mělnicku utrpěl vážné zranění

Takto nějak vypadala „zábava“ dvou chlapců, ve věku přibližně patnácti let, v Novém Bydžově na Královéhradecku. Všemu přihlížela ještě partička nadšených vrstevníků. Ke smůle hlavních aktérů je ale natočila palubní kamera umístěná v osobním autě. Případ zveřejnila TV NOVA a na základě jejího podnětu se vším začala zabývat policie.

Video Hazard se životem: Mladíci si lehají na přechod před auta! - Město Nový Bydžov

„Za svoji služební kariéru jsem podobné rizikové chování u chodců neviděl,“ říká pro TV Nova dopravní policista. Podle policie jde navíc o hazard se životem, který může skončit tragicky. Jednoho dne řidič u přechodu nedobrzdí a chlapce může přejet. Velmi vážná nehoda na Mladoboleslavsku: Mezi 5 zraněnými je i těžce poraněné dítě