Ozbojený muž se zabarikádoval v Hradci, došla si pro něj zásahovka: Hrozí mu až 5 let!

Případ muže, který se v neděli zabarikádoval ozbrojený v jednom z bytů v Hradci Králové, policie vyšetřuje pro podezření z nebezpečného vyhrožování a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Policie osmačtyřicetiletého muže zatím neobvinila. V době incidentu měl u sebe dlouhou střelnou zbraň. Pokud by se věc dostala k soudu, hrozilo by mu až pět let vězení. ČTK to dnes sdělila hradecká policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.