Na Liberecku pobíhá exotická šelma: Nevstupujte do lesa, radí město.

Záhadná velká kočkovitá šelma děsí Liberecko! Spatřena byla v neděli na Prosečském hřebeni a policie po ní od oznámení pátrá. Město Jablonec nad Nisou vzkazuje obyvatelům, aby raději nevstupovali do lesa!

Šelma byla spatřena v neděli, policie se však tuto informaci dozvěděla až ve středu 25. září. Na základě oznámení byla následně učiněna základní opatření a informovány hlídky v terénu.

Ze zoo u Prahy utekla puma! Noční odchyt se nezdařil, šelma chodí po okolí

Podle města Jablonec se jedná o zhruba roční exotickou kočkovitou šelmu. Podle neoficiálních informací by mělo jít o mladou pumu. Bezpečnostní složky varují, aby se k ní lidé nepřibližovali. Místo toto mají okamžitě volat linku státní nebo městské policie.

„Lidé by v současné době rozhodně neměli vstupovat do lesů na Prosečském hřebeni. Nedoporučujeme venčit zde psy, chodit na houby. Hlavně nedoporučujeme, aby si děti chodily do lesa hrát,“ varuje zástupce ředitele jablonecké městské policie Michal Švarc.

Policie společně s myslivci a městskou policií po šelmě pátrá. „Jelikož jde zřejmě o exotické zvíře, dle mezinárodní úmluvy ochrany není možné ji odlovit, ale musí být odchycena,“ dodává Švarc.