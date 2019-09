Katrice zmizela beze stopy v německém Paderbornu, kde její otec Richard (69) sloužil v britské armádě. Maminka Sharon (69) s tetou Wendy ji vzaly na nákupy do supermarketu. Ten byl přelidněný, protože lidé zrovna dostali svou poslední výplatu před Vánoci. Zvrat v případu zavražděného Tomáše (†16): Ubodala ho Judita (16) s chladnou hlavou?!

Když si máma potřebovala odskočit pro zapomenutou věc, zanechala dcerku v péči tety. Ta si ale myslela, že malá Katrice běžela za maminkou mezi regály. Během půl minuty bylo dítě pryč a od té doby prožívají její rodiče, kteří se později rozešli, živoucí noční můru.

Zatčení záhadné osoby

Nyní přišla britská vojenská policie se zásadním prohlášením. V anglickém Swindonu, přes 800 kilometrů od místa, odkud dívka zmizela, zatkla neznámou osobu. „Můžeme potvrdit, že 23. září došlo Královskou vojenskou policií k zatčení, které má souvislost se zmizením Katrice Lee v roce 1981," řekl podle Daily Mailu její mluvčí.

Podle svědků vyšetřovatelé kopali ve Swindonu v zemi. „Forenzní týmy v bílých oblecích začaly uprostřed zahrady a pokračovaly k dlažebním kostkám u terasy. Kolem druhé odpolední našli malý černý balíček. Vypadal jako nějaký druh batohu,“ řekl soused webu The Sun.

Rodina se modlí za odpovědi