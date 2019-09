Nikola (11) si na českobudějovickém sídlišti Vltava hrála s kamarádkou na skateboardu. Zničehonic se ale proti nim rozeběhl bulterier a dívku napadl. „Začal mě kousat, do rukou, do nohou. Potom mě svalil na zem. Snažila jsem se bránit, ale to nešlo,“ vyprávěla napadená dívka pro TV Nova, která o případu informovala. Zrůdo! Lidé nadávají ženě z pardubického bytu hrůzy: Varují před ní útulky!

Na pomoc Nikolce se vrhl duchapřítomný muž se psem. „Zachránil mi život, jinak nevím, co by se stalo,“ dodala dívka pro TV NOVA. S tržnými ranami ji museli záchranáři převézt do nemocnice.

Podle Nikolčiny maminky Miroslavy budou muset vyhledat dětského psychiatra. „Holka se budí, nemůže spát a furt vlastně vidí toho psa před sebou, jak na ni útočí a jak ji kouše,“ říká matka. Máma Lucinky (9), kterou potrhala doga, promluvila: Zmrzačili mi dítě, budu bojovat!

Majitelka prý psa nezvládá

Podle TV Nova nejde o první případ napadení tímto psem na tomto sídlišti. Staford měl prý někoho na sídlišti napadnout už nejméně pětkrát. Majitelka svého psa údajně nezvládá a to naštvalo ostatní obyvatele, kteří dokonce sepsali petici, ve které požadovali, aby bylo zvíře majitelce odebráno