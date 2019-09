Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku hořel v úterý dopoledne byt v šestém patře panelového domu. Dva lidé se při požáru nadýchali kouře, sanitky je převezly do nemocnice. Evakuace lidí z domu nebyla nutná. Způsobenou škodu vyšetřovatelé předběžně vyčíslili na milion korun. ČTK to řekli mluvčí hasičů Roman Žemlička a mluvčí záchranné služby Petr Olšan.

Oznámení o požáru v ulici Zdeňka Fibicha přijali hasiči krátce před 09:00. Na místo vyjíždělo pět profesionálních a dobrovolných jednotek.

„Při požáru byly zraněny dvě osoby. Obyvatelé bytů opustili dům ještě před příjezdem hasičů, proto nebyla prováděna evakuace," uvedl Žemlička. Prostory zasažené ohněm hasiči po uhašení požáru odvětrali přetlakovým ventilátorem, zkontrolovali je také termokamerou.

Záchranáři na místě ošetřili dva muže. „Jednalo se o otce se synem, kteří se nadýchali zplodin hoření. Zůstali při vědomí, komunikovali. Byli převezeni do nemocnice ve Valašském Meziříčí," řekl ČTK Olšan. Věk mužů neuvedl.

Muže z hořícího bytu zachraňovali policisté, kteří na místě byli dříve než hasiči. „Policisté vykopli dveře a začali byt kropit vodou. Po chvíli si všimli uvnitř bytu pohybu. Jeden z policistů vstoupil do bytu a oslovil přítomného člověka. Muž policistu následoval a společně se z bytu dostali. Pro druhého muže policista musel dojít. Znamenalo to vstoupit dále do bytu plného kouře a ohně. Muže našel v další místnosti malátného neschopného pohybu. Nezbylo mu nic jiného než muže vytáhnout ven," uvedl policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.