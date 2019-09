Opravdový horor si prožila Slovenka, která odletěla na dovolenou do Tanzanie. Turistka si užívala dne na slunné pláži, když ji čtyři muži odtáhli do auta a vyhrožovali jí smrtí! Podobný případ se stal i dvěma Čechům, které v oblíbené turistické zemi unesli a požadovali výkupné.

V srpnu roku 2017 odletěla nejmenovaná Slovenka se svým kamarádem do Tanzanie, která leží na východním pobřeží Afriky. Turisté tam měli v plánu strávit pár dní a poté se vydat do Zanzibaru. „V Tanzanii jsme byli v srpnu 2017. Plánovali jsme cestovat na Zanzibar, avšak jsme se rozhodli nejdříve strávit pár dní v městě Dar es-Salaam a odtamtud jet na safari,“ řekla turistka pro slovenský deník Topky.sk. Ovšem hned druhý den se dovolená změnila v peklo.

Dvojice se rozhodla, že si odpočinou na tamní pláži. „Přibližně druhý den dovolené nás na pláži ve městě Dar es-Salaam zatáhli čtyři muži do auta,“ promluvila o dni hrůzy Slovenka. Muži po nich požadovali peníze. „Řekli nám, že chtějí všechny naše věci, jinak nás zabijí. Současně si vyžádali platební karty,“ uvedla. Trvalo několik hodin, než je propustili ze zajetí. Vyděšené turisty vozili po městě po bankomatech a nutili je, aby vybrali všechny své úspory. „Podotýkám, že banka nám peníze nevrátila s odůvodněním, že jsme neměli vyzradit PIN. Což je v situaci, když vám někdo vyhrožuje, celkem směšné,“ dodala Slovenka.

Turisté neváhali a ihned se rozhodli jít na policii, ovšem u strážců zákona se pomoci nedočkali. „Orgány očividně neměli zájem to vůbec řešit. Kontaktovali jsme naši ambasádu, která nám řekla, že v tomto případě radši na policii nemáme ani chodit. Žádali jsme ambasádu, aby nám pomohla s blokací ukradeného telefonu, když na ni byli napojené aplikace na mobilní bankovnictví a podobně. Bohužel nám sdělili, že nic pro nás nemohou udělat, když máme cestovní pas, a podle nich jsme nebyli v nouzové situaci,“ dodala Slovenka, která se svým kamarádem zůstala v Tanzanii naprosto bez pomoci.

To není jediný případ, kdy byli zahraniční turisté napadeni v této africké zemi. V srpnu se do Tanzanie vydal i Čech Luboš se svou kamarádkou. „Dne 29. 8. jsme vyrazili s kamarádkou z Vídně na dovolenou do Afriky. Cesta byla v pohodě a další den jsme doletěli do Dar es-Salaam. Šli jsme na autobus a měli se dostat do přístavu, abychom mohli na Zanzibar,“ uvedl Luboš pro TN.cz. Po příletu je však přepadli, unesli a okradli.

Vzali jak peníze v hotovosti, tak kreditní karty a požadovali výkupné. „Měli jsme naštěstí režim letadlo, a tak jim nešlo zavolat do ČR. Tvrdili jsme jim, že nemáme roaming. Když jsme už nic neměli a oni nemohli získat výkupné, tak nás naštěstí pustili,“ dodal Luboš s tím, že se pak hned obrátili na české zastupitelství v Tanzanii, kde jim poskytli ubytování a pomoc.

„Den před námi se to stejné stalo dvěma dívkám z ČR, před cca měsícem se stalo opět to stejné českému páru, ovšem i s výkupným, a tři měsíce nazpět došlo také k výkupnému za český pár, ale nechtěl nám říct, jak to dopadlo, protože to nemělo šťastný konec,“ uzavřel Luboš.

„V srpnu se odehrály dva téměř identické případy, poslední podobný případ v Tanzanii se českým turistům stal letos v lednu. V ostatních zemích, které spadají do gesce zastupitelského úřadu v Nairobi (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi), nebyly za posledních 12 měsíců zaznamenány případy tohoto druhu, kdy by oběťmi byli čeští občané," řekla Blesk.cz ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.